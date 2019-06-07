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Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar oldu

Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak olan Binali Yıldırım, moderatör olarak Uğur Dündar'ı istediğini söyledi.

Güncel / 07 Haziran 2019 Cuma 23:23
Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar oldu

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın tartışmasını hangi kanalda ve hangi moderatörle gerçekleştireceği merak ediliyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım ile konuştuğunu belirterek çok önemli bir bilgiyi paylaştı. Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Binali Yıldırım'la konuştum az önce, ortak tv yayını için, “Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar” dedi.' ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK UYARMIŞTI

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ile televizyona çıkmayı şarta bağlayan Binali Yıldırım'a uyarıda bulunmuştu

Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya geldiği programı hatırlatırken 'Sanki kendi yapmış gibi, su parasını indirdim,akbili indirdim der demogoji yapar (Sanki mecliste karar verecek sayısı varmış gibi) Siz projelere gel dedikçe Kılıçdaroğlu'nun bana yaptığı gibi tamam o konuya gelecem deyip gelmeyip programı bitirir. Melih demişti dersiniz...' paylaşımında bulunmuştu.

Binali YıldırımKemal KılıçdaroğluUğur DündarCandaş Tolga IşıkEkrem İmamoğlu


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