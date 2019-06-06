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Kocaeli'de büyük fabrika yangını!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3. Sayfa / 06 Haziran 2019 Perşembe 10:16
Kocaeli'de büyük fabrika yangını!
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Yangın, 09.50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuna Caddesi üzerinde bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamamen alevlere teslim olan fabrikada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Kaynak : İHA

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