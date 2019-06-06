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Hakkari'de şehit asker için tören

Hakkari’de askeri aracın virajı almayarak devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Uzman Çavuş Fatih Öz için tören düzenlendi.

Yaşam / 06 Haziran 2019 Perşembe 10:40
Hakkari'de şehit asker için tören

Pençe harekatı kapsamında birliği ile birlikte Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde bulunan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz, 5 Haziran günü araç muhafızı olarak görev yaptığı aracın Demir Tepe üst bölgesinden Ünal Tepe üst bölgesine gidişi sırasında virajı alamayarak devrilmesi sonucu şehit olmuştu.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayında şehit Öz için tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Neşe Kıyak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Önal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehidin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehit Öz’ün Türk bayrağına sarılı naaşı helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Kaynak : İHA

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