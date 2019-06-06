Fatih'te dur ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

Filmleri aratmayan kovalamaca saat 13.00 sıralarında Yusufpaşa tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre El Monaddame Mohammed idaresindeki 34 BGH 613 plakalı otomobille, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yabancı uyruklu sürücünün kaçtığını gören polis ekipleri, şahsı yakalamak için kovalamaya başladı.



Alkollü olduğu iddia edilen ve araç içerisinde içki şişelerinin bulunduğu sürücü kaçtığı esnada çevredeki birkaç otomobil ile bir motosiklete maddi zarar verdi. Uzun süren kovalamacının ardından yabancı uyruklu sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Öte yandan polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan şahsın kaçtığı polisin ise kovaladığı görülüyor.



Kovalamaca sırasında kendi araçlarının zarar gördüğünü söyleyen bir kişi, “Arabanın içi dolu içkiydi. Bunlar yabancı uyruklu. Aşağıda motosiklete çarpmış. Yani burada bu aracın sayesinde durdu. Bizim araç zarar gördü” dedi.



Kendi motosikletinin zarar gördüğünü söyleyen Hasan Kongu isimli vatandaş ise, “Benim motosikletin üstünden geçti. O arada da polisler yakaladı. Yaralı yok çok şükür. Motorum kullanılamaz halde” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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