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TEM'de TIR otomobile arkadan çarptı: 5 ölü

Çorlu'da bir TIR'ın arkadan çarparak yanmasına neden olduğu otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:45
TEM'de TIR otomobile arkadan çarptı: 5 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda TIR'ın arkadan çarptığı otomobil alev alarak yandı. Otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki TIR çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne


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