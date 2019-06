Devlet Bahçeli: Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleriyle ilgili seçmenlere tavsiyede bulunan Bahçeli, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun birlikte TV programına çıkacak olması için de "Bu önemlidir, iyi bir tartıdır" ifadelerini kullandı.



"Pençe Harekatıyla Türkiye terör belasından kurtulmuş olacaktır. 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminden sonra seçim sonuçları üzerinden yoğun bir tartışma başlatılmış, bu tartışma ülke gündemini meşgul etmiştir. Bugün için iptal edilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimi, artık çok daha ötesinde anlam kazanmıştır. Bu seçim üzerinde hem yurtdışında hem onların Türkiye'deki işbirlikçilerinde bu seçimin çok farklı sonuçlara yönlendirilmesi gayreti gösterilmektedir. Televizyonların daimi konuşmacıları bu seçimler üzerinde yorum yapan bu şahsiyetler, 23 Haziran seçimleriyle bir amaca yönelik çabaları ortaya koymaktadır. YSK kararlarını kendi ideolojik yaklaşımlara uyan şekilde yorumlayarak milleti kandırmaktadır.



"AVRUPA VE ABD'Yİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK İRADEYİ BEKLİYORUZ"



Bu bayram sonrasındaki tartışmalarda da kendisini sürdürecektir. Bugün için İstanbul'da yaşayan her vatandaşımızın bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı, 22 Haziran'ı dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran'da da sandığa giderek, Avrupa'yı ABD'yi şaşkına çevirecek, millet iradesini ortaya koyacak davranışı bekliyoruz. Her vatandaşımızı kimi varsa, tanıdığı kimi varsa herkesi uyararak herkesin sandığa gitmesini, yüzde 100'e yaklaşan katılımla millet iradesini ortaya koymakta yarar olacağı unutulmamalıdır.



"HIRSIZLIĞI DEMOKRASİYLE ÖRTEMEZSİNİZ"



Partiler üstü bir tutum takınarak 80 ilden gelen il başkanlarımızla İstanbul'a gelip hemşehri harekatını başlatmış bulunmaktayız. Her yere miti atmış durumdayız. İstanbul seçimi yerel seçimlerin çok ötesinde bir seçimdir. Türkiye üzerine kurulmak istenen plan olmuştur. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı yönetim şekli itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerin arkasında PKK ve FETÖ vardır. Bu seçimler önemlidir. Türkiye'nin geleceğini belirlemek adına bir işaret göstermektedir. İki aday vardır. Diğerleri türevleridir. Oyların çalınmasıyla ilgili hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmeye çalışıyorlar. Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır.



"BİRİKİM, HİZMET VE TECRÜBE KAZANMALIDIR"



Türkiye üzerine kurulan kumpasları ortaya çıkarılmalıdır. İki aday görüşme ihtiyaçlarını birbirine iletmişlerdir. Seçim öncesi tartıya çıkılmalı. Televizyonda herkes görmelidir. Bir tarafta birikim bir tarafta şişirilmeye çalışan biri. Birikim, hizmet, tecrübe kazanmalıdır. Çeşitli odakların oyuncağı olmuş kişilerin zihniyeti kaybetmelidir.