Deniz Akkaya isyan etti!

12 Mayıs'ta Deniz Akkaya'nın annesine cenaze töreni düzenlenmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım da katılmıştı.



Cenaze törenine katılan bir grup ise Binali Yıldırım'a tepki gösterip, hakaretlerde bulunmuştu.



Yaşanan olayların ardından ünlü sanatçı Deniz Akkaya annesinin cenaze töreninde yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Akkaya 'Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım. Hani bayramlar, düğünler ve kayıplarımız bizi bir arada tutan değerlerdi? hani biz kenetlenmiş bir toplum idik. Acısı olan bir insanın derdi midir oradaki çelenk, çiçek' dedi.













