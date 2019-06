Bahçelievler'de silahlı saldırı! Eşini 7 kurşunla vurdu

Olay saat 11.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinden meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Yasemin C. cadde üzerinde yürüdüğü sırada uzaklaştırma kararı olan eşinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan koca yanında getirdiği silahla eşine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Engin C. ara sokağa girerek olay yerinden kaçtı.



Ağır yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yasemin C.'yi çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kadın İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.



KORUMA TALEP ETTİ İDDİASI



Olayı gören vatandaşlar olay yerine Yasemin C. 'nin olay yerine gelen bir yakınının "koruma talep ettik vermediler" diye bağırdığını söyledi. Yaşananları anlatan görgü tanıklarından İhsan sevim, "Evdeydim silah seslerini duydum. Camdan baktım kadın yerde. Kadın yatıyordu. Bir bayan müdahale ediyordu. Yardım istedik ölmesin diye" dedi. Bir başka görgü tanığı da olay yerine gelen bir yakınının koruma istedik vermediler diye bağırdığını anlattı. Polis ekipler caddeyi araç trafiğine kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırgan kocayı arıyor.