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Rusya'dan Trump'a yalanlama, Türkiye'ye mesaj: Bizim meselemiz değil

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Washington'u "adamlarının büyük bir kısmını" Venezuela’dan çektiğine dair bilgilendirdiğini açıkladı. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı'nın bu sözleri yalanlandı

Dünya / 04 Haziran 2019 Salı 13:40
Rusya'dan Trump'a yalanlama, Türkiye'ye mesaj: Bizim meselemiz değil

Sözcü Peskov, Türkiye ile ABD arasında kurulması planlanan S-400 çalışma grubu sorusuna ise "Türkiye'nin bizi bilgilendirmesi gerekmiyor. Bu bizim meselemiz değil" yanıtını verdi.

İngiltere'de resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan kısa bir açıklama yaptı.

Trump paylaşımda, "Rusya bizi adamlarının büyük bir kısmını Venezuela'dan çektiği konusunda bilgilendirdi" dedi.

TRUMP'A YALANLAMA

ABD Başkanı, "bu adamların" kim olduğuna dair bilgi vermezken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın açıklamalarını reddederek, Moskova'nın konuyla ilgili Trump ile temas halinde olmadığını ve bu sözlerinin bir gazete haberine dayandığını söyledi.

Trump o açıklaması...Trump o açıklaması...

Peskov, Rus askeri personelinin, Moskova ile Caracas arasındaki askeri sözleşmelerin şartlarını yerine getirmek için Venezuela'da olduğunu ve her şeyin plana uygun gittiğini söyledi.

WSJ'NİN O HABERİ DAHA ÖNCE YALANLANMIŞTI

Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir kaynağa dayanarak Moskova'nın Venezuela'daki askeri uzmanlarını çekeceğini ileri sürmüş, Rusya'nın Venezuela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

S-400 AÇIKLAMASI

Sözcü Peskov, Türkiye'nin S-400 savunma sistemi satın almasına ilişkin ABD'yle bir çalışma grubu kuracak olması konusunda Ankara tarafından bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri sorusuna, "Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil. İsterlerse üçüncü bir ülkeyle görüşebilirler" yanıtını verdi.

Sosyal MedyaSavunma BakanlığıWall StreetSavunma SistemiDonald Trump


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