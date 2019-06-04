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Koçların kafa kafaya kavgası kamerada!

Tokat’ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Teknoloji / 04 Haziran 2019 Salı 18:04
Koçların kafa kafaya kavgası kamerada!
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Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'ndan dönen vatandaşlar yol ortasında kafa kafaya kavgaya tutuşan koçların o anlarını kayda aldı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu.

Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı.

Yoğun ilgi gören görüntüler beğeni topladı.
Kaynak : İHA

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