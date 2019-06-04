USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,54

Altın fiyatları üç ayın zirvesinde

Altın fiyatları yatırımcıların güvenli limanalara yönelmesiyle, üç ayın zirvesinde yükseldi. İç piyasada gram altın fiyatı 249 liraya, çeyrek altın 407 liraya, Cumhuriyet altını da 1,686 liraya yükseldi.

Ekonomi / 04 Haziran 2019 Salı 15:39
Altın fiyatları üç ayın zirvesinde

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşüreceği beklentisine bağlı olarak, yatırımcıların güvenli limanalara yönelmesiyle, üç ayın zirvesinde yükseldi.


Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.24 artışla 14.775 dolardan,
- altın, yüzde 0.27 artışla 1,331.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.06 artışla 2.6515 dolardan,
- platin, yüzde 0.18 artışla 822.4 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.11 düşüşle 1,313.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 249 liraya, çeyrek altın 407 liraya, Cumhuriyet altını da 1,686 liraya yükseldi.

ÜRETİM KISINTILARINA DEVAM

Petrol fiyatları ticaret savaşlarının sebep olduğu küresel ekonomik yavaşlamanın petrol tüketimini etkilemesiyle, Suudi Arabistan’ın Petrol İhraç Eden Ülkleer Örgütü’nünü (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeceğini açıklamasına rağmen, düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.34 düşüşle 61.07 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.28 düşüşle 53.11 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek AltınCumhuriyetAltın FiyatıTürkiyeMerkez Bankası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı