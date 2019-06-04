USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,54

19 yaşındaki gençten yürek yakan haber!

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde denize giren bir vatandaşın uzun süre gözden kaybolması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri çağrıldı.

3. Sayfa / 04 Haziran 2019 Salı 20:38
19 yaşındaki gençten yürek yakan haber!

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı bir bot ve bir dalış timi olay yerine sevk edildi.

Dalış timi görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda denizde kaybolan şahsın bulunduğu mevkide dalış yaptı.

Yapılan kurtarma çalışmaları sonrası Sahil Güvenlik dalış timi tarafından 19 yaşındaki Dinçay İlhan isimli gencin cesedi denizder çıkarıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Boğulma VakasıSahil GüvenlikBoğulma Vakaları


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı