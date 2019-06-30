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Yazlık bölgesinde yangın faciası!

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık bir alanın etkilendiği ve yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.

3. Sayfa / 30 Haziran 2019 Pazar 21:56
Yazlık bölgesinde yangın faciası!
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İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde akşam 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 25 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeri ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yazlık evlerin yangın nedeniyle zarar görmediği öğrenildi. Yaklaşık 20 hektarlık alanı etkileyen yangını çevre sakinleri de üzüntü ile izledi. Vatandaşlar yangın öncesi bölgenin yemyeşil olduğunu, alanın bu hale gelmesine üzüldüklerini belirtti.

Yangından oluşan duman, çevre ilçelerden de görüldü.



Kaynak : İHA

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