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İstanbul Emniyeti 'taciz iddiaları'nı yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.

Güncel / 30 Haziran 2019 Pazar 12:14
İstanbul Emniyeti 'taciz iddiaları'nı yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.

Açıklamada, olayda, 'herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok.' ifadesi kullanıldı.

Aile, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadı

Açıklamada, 'Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddialarla ilgili aile yanlış anlaşılma olduğunu belirtip Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi. Kaynak : AA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü


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