Hasdal Askeri Kışlası ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda atış poligonu olarak kullanılan kısımda çıktığı kaydedilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer, Seyrantepe, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına helikopter ile havadan da müdahale ediyor.



Öte yandan, geniş alana yayılan yangın drone ile havadan görüntülendi. Kaynak : İHA

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