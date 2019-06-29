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Hakkari'den şehit haberi!

Hakkari’nin Doğanlı mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

3. Sayfa / 29 Haziran 2019 Cumartesi 22:55
Hakkari'den şehit haberi!

Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran günü merkeze bağlı Doğanlı Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'

Şehit olan asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak : İHA

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