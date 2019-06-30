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Ergün Atalay'dan sokak tehdidi!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, büyükşehirlerde, büyük miting yapma tehdidinde bulundu.

Güncel / 30 Haziran 2019 Pazar 21:35
Ergün Atalay'dan sokak tehdidi!

Türk Metal Sendikası'nın yeni genel merkez binası, geçtiğimiz günlerde açıldı. Bir sendikanın lüks plazaya yerleşmesi, tepkileri de beraberinde getirdi.

Açılış konuşması yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz işçiler, bu ülkenin mazlumu, fakiri, garibi, kadını, çocuğu, özürlüsü...' ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEMİNDE KIDEM TAZMİNATI VARDI

Ergün Atalay, bugün de Ankara'da Türk İş'e bağlı Türkiye Sağlık-İş Sendikası, 20'nci Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



AKLINIZI BAŞINIZA ALIN DEDİ

Gündemde kıdem tazminatının olduğunu vurgulayan Atalay, 'Kıdem ile ilgili nokta kadar geriye giderseniz Kocaeli'de yaptığımızın aynısını bütün büyükşehirlerde yaparız.' ifadelerini kullandı.

Atalay ayrıca hükümete, 'Aklınızı başınıza alın.' ifadesini kullandı.

Türk Metal SendikasıTürkiye


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