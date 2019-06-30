Bedelli askerlik için başvuru tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvuruları için beklenen açıklamayı kısa süre içerisinde yapacak. Yeni askerlik sisteminin getirdiği değişikliklerden biri de bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi olmuştu.



Sistemin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, erken terhisler başlamıştı.



Askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte başlayan erken terhislerin hemen ardından, bedelli başvurularının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.







ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK



MSB'den konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de hazırlıkların bu hafta içerisinde tamamlanması ve bedelli başvurularının temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.



BU YIL 31 BİN LİRA

2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Sistem gereği 6 ayda bir defa, 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor.



Bu parayı yüksek bulanlar, 6 ay askerliği göze almak zorunda. Bir 6 ay daha askerliği uzatarak para kazanmak da mümkün.