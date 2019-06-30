USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Bedelli askerlik için başvuru tarihi belli oldu

Erken terhislerden sonra bedelli başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. MSB, önümüzdeki hafta başvuruları başlatacak.

Güncel / 30 Haziran 2019 Pazar 22:02
Bedelli askerlik için başvuru tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvuruları için beklenen açıklamayı kısa süre içerisinde yapacak. Yeni askerlik sisteminin getirdiği değişikliklerden biri de bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi olmuştu.

Sistemin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, erken terhisler başlamıştı.

Askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte başlayan erken terhislerin hemen ardından, bedelli başvurularının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.



ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK

MSB'den konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de hazırlıkların bu hafta içerisinde tamamlanması ve bedelli başvurularının temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

BU YIL 31 BİN LİRA
2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Sistem gereği 6 ayda bir defa, 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor.

Bu parayı yüksek bulanlar, 6 ay askerliği göze almak zorunda. Bir 6 ay daha askerliği uzatarak para kazanmak da mümkün.

Milli Savunma BakanlığıBedelli Askerlik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı