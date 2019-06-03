Tunceli kırsalında çatışma

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 1asker şehit olurken, 1 askerin yaralandığı öğrenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.



Çatışmada yaralanan jandarma personeli ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan biri ilk müdahale sonrası helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kaynak : İHA

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