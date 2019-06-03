Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi

Çorum'da dün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde O.N.A. sokakta sigara içtiği için tartıştığı M.Ç. adlı kadını darp etti. M.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.



O.N.A. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte polise bıçak çektiği öne sürülen O.N.A., gözaltına alındı.



Çevrede toplanan kalabalık O.N.A.'nın gözaltına alınmasını tepki göstererek, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis kalabalığı cop ve biber gazı kullanarak dağıttı. Biber gazından etkilenen bazı kişiler hastaneye başvurdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Bu arada polise başvuran M.Ç., sokakta sigara içtiği sırada O.N.A’nın kendisine hakaret ettiğini ve bıçak göstererek, darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Kaynak : DHA