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Olaylı seyyar operasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arife günü seyyarlara operasyon yaptı.

3. Sayfa / 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:37
Olaylı seyyar operasyonu
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Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bursa Kent Meydanı ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde açılan tezgâhları esnafın şikayeti üzerine tek tek topladı. Seyyar satıcıların kimisi tepki gösterirken, kimisi ise aracını kaçırmaya çalıştı. Bir pilavcı ise ekmek teknesini kendi elleriyle zabıtaya teslim edip, araca yükledi.

Bu arada, bir seyyar satıcı tezgahını vermemek için elinde benzinle Kızılay kan toplama aracının tepesine çıktı. Zabıtaları elindeki benzini kendi üzerine dökmekle tehdit eden seyyar satıcı güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi. Meraklı kalabalık ise olan biteni izledi. Kaynak : İHA

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KızılayBüyükşehir BelediyesiFevzi Çakmak


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