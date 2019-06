MHP Genel Başkanı Bahçeli: Karanlık odaklar hain emellerini gerçekleştiremeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah'ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir.' ifadelerini kullandı.



Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.



Ramazan Bayramı'nın milli ve manevi hayatın güzide bir dönemi, gönüllerin birleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği kucaklaşma anı olduğunu ifade eden Bahçeli, bayramların aynı zamanda barış, kardeşlik, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur olduğunu vurguladı.



Kökeni, mezhebi ve ana dili ne olursa olsun bütün Türk vatandaşlarının muhabbet ve hürmetle bayramlaşması gerektiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:



'Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı, küslükler, kırgınlıklar tamir ve telafi edilmelidir. Elbette dilek ve beklentimiz budur. Şırnak'ta uzanan elin Ankara'da tutulacağını, Diyarbakır'da uzatılan ikramın İstanbul'da tadılacağını, böylelikle ortak kader ve ortak geleceğimizin asla zaafa uğramayacağını inanç ve iddiayla dile getirmek isterim. Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah'ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Türk milleti aziz varlığına, egemenliğine ve tarihsel haklarıyla birlikte milli kimliğine her şart altında sahip çıkacaktır. Ülkemizi buhrana sürüklemek isteyen dış güçler ve yerli iş birlikçileri bayramın kenetlenmiş ve billurlaşmış iradesiyle kesinlikle bozguna uğrayacaklardır.'



'Türk-Kürt ayrımı yapan art niyetlidir'



Ramazan Bayramı öncesinden gelen şehit haberlerinin herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Bahçeli, Hakkari ve Iğdır'da vatan evlatlarına yapılan hunhar saldırıların cezasız bırakılmaması gerektiğini kaydetti.



Terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bu kapsamda Pençe Operasyonu'nun başarıya ulaşmasının samimi beklentileri olduğunu belirtti.



Özellikle Kürt kökenli vatandaşların bölücü teröre karşı tavizsiz ve keskin bir duruş göstereceklerine inandığını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:



'Bin yıllık kardeşliğimizin varlığı ve bekamızın muhafazası hususunda Kürt kökenli kardeşlerimin sorumluluk alacaklarına, tarihi görevlerini yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum. Türkiye'de Türk-Kürt ayrımı yapan, etnik hassasiyetleri kaşıyan ve kanatan kim varsa art niyetlidir, ahlaken düşüktür, aslen bölücüdür. Milliyetçi Hareket Partisini Kürt kökenli kardeşlerimizle ihtilaf içinde göstermek, arada bir sorun varmış gibi yaygara koparmak hem köksüzlük hem de cinayettir.'



'Teröristler dışında kapımız herkese açık'



Türk milletinin her ferdinin eşit olduğunu vurgulayan Bahçeli, teröristler dışında herkese kapısı ve gönlünün sonuna kadar açık bulunduğunu belirtti.



Türk milletinin emperyalizmin tuzak ve tertiplerine itibar etmeyeceğini ifade eden Bahçeli, Türk toplumunun birçok ortak değerinin olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:



'Bayramımız bir, bayrağımız bir, bahtımız birdir. Anımız bir, acımız bir, inancımız bir, tarihimiz ve talihimiz birdir. Nifak aşısı tutmayacak, namertlik akını sonuç alamayacaktır. Türk-İslam coğrafyalarında hüküm süren zulüm hepimizin müşterek sızısıdır. Kerkük'te yaşanan dramlar, Kaşgar'da sahne alan acımasızlıklar, birkaç gün önce Mescid-i Aksa'yı hedef alan İsrail barbarlığı milletimizde büyük bir tepki ve infiale yol açmıştır. Mazlumlara yönelen saldırı ve suikastlar karşısında tarafsız kalmak, zalimlerin din kardeşlerimize ve soydaşlarımıza düzenledikleri kanlı saldırılara duyarsızlık göstermek imkansızdır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Haine hain demekten vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehit ailelerinin, muhterem vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.'



Bahçeli, bayram tatilinde seyahat edecek vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunarak, can ve mal kaybının yaşanmaması için bunun hayati bir gereklilik olduğunu vurguladı. Kaynak : AA

