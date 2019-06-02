Bu da intihar trafiği!

Antalya’da ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren şahıs, üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Trafiğin güvenlik amaçlı tek şeritli verildiği bölgede yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Trafik Denetleme Şube Müdürü şahsı ikna etmeye çalıştı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi girişinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Üst geçitte bir şahsın korkulukları aşarak aşağıya sarktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Sinan K. (39) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için polis ekipleri yanına giderken, itfaiye ekipleri ise üst geçit altına şişme yatak açtılar. Evli ve çocukları olduğu öğrenilen Sinan K.’nın bir süre önce hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve çocuklarını göremediği için bunalıma girdiği gerekçesiyle üst geçide çıktığı öğrenildi.
2 kilometre araç kuyruğu oluştu, helikopter 3 kez sorti attı