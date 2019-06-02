40 yolcu ölümden döndü

Kaza, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan aldığı yolcularla Bursa’ya hareket eden 64 BE 100 plakalı otobüs, yağış sebebiyle virajı alamayarak yoldan çıktı. Otobüsteki vatandaşlar büyük panik yaşadı. 40 yolcunun ölümden döndüğü kaza sonrası yolcular birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, olay yerine gelen diğer araçlar yolcuları terminale taşıdı. Kısa süreliğine kapanan yol, otobüsün kaldırılması ile trafiğe açıldı. Kaynak : İHA

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