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Kredi kartı faizinde indirim!

TCMB, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2, aylık azami gecikme faiz oranını ise yüzde 2,40'a indirdi.

Ekonomi / 29 Haziran 2019 Cumartesi 00:15
Kredi kartı faizinde indirim!

Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

Merkez Bankası'nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi. Kara 1 Temmuz2dan itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası'nın kararının yanı sıra, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı da aylık yüzde 2.5'a yükseltildi. Cumhurbaşkanı kararına gore yeni oran, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Kamu alacaklarında aylık gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018den bu yana aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Faiz İndirimiKredi KartıMerkez Bankası


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