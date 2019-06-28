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Kızına zorla fuhuş yaptıran anne tutuklandı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, kızına para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edilen anne tutuklandı.

3. Sayfa / 28 Haziran 2019 Cuma 13:05
Kızına zorla fuhuş yaptıran anne tutuklandı!

Geçtiğimiz günlerde bir ikamette para karşılığında fuhuş yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adres üzerinde çalışmalara başladı.

Belirlenen adres üzerinde bekleyen ekipler, iki şahsın binaya fuhuş amaçlı girdiği bilgisini almaları üzere söz konusu şahısları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, burada alınan ifadelerinde, olayı doğrularak, ismini G. olarak bildikleri 50-55 yaşlarındaki kişiye para verdiklerini ve ardından evde bulunan 30-35 yaşlarındaki C. isimli kişi ile cinsel birliktelik yaşadıklarını beyan etti.

Keşan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda adli işlem başlatılırken, söz konusu yerde yakalanan şüphelilerin gerçek adları G.E. ve D.Ö. olarak belirlenirken, D.Ö.'nün G.E.'nin öz kızı olduğu tespit edildi.

Fuhuşa sürüklenen D.Ö.'nün mağdur olarak ifadesi alınırken, annesi ise şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

G.E., gerekli işlemleri için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.


Kaynak : İHA

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