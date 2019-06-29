Başkan Erdoğan'dan Japonya'da flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın Osaka kentinde basın toplantısı düzenliyor...



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



MÜLTECİ KONUSUNDA ULUSLARARASI TOPLUM, YÜKÜ PAYLAŞMALI



Ticaret savaşı ile ilgili korumacı tedbirleri ele aldık. Mültecilere yönelik Türkiye'nin fedakarlıklarını anlattık. Biliyorsunuz ülkemiz 2011'den bu yana Suriye'deki çatışmalardan kaçan insanlara kapılarını açtı. Bu insanlar için BM hesaplamalarına göre kullandığımız kaynağın hesabı 37 milyar doları aşmış durumda, Avrupa Birliği'nin yardımı ise yaklaşık 2 milyar avro. Mülteci yükünü Türkiye ve Ürdün tek başına sırtladı. Mülteci konusunda uluslararası toplum, yükü paylaşmalı.



MURSİ'NİN ŞEHADETİ TÜM YÖNLERİ İLE ARAŞTIRILMALIDIR



15 Temmuz'da insanlarımızı katleden FETÖ, bazı batılı ülkelerde himaye görüyor. BM ile iş birliği içinde çalışarak Kaçıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Mursi'nin şehadeti tüm yönleri ile araştırılmalıdır. Mursi'nin ölümünde şaibelerin olduğu açık ve nettir. Yapanın yanına kar kalması dünya demokrasileri açısından tehlikelidir. Dünya Mısır'daki idam cezalarına sessiz kaldı. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor. Bu zirvede avrupalı liderler, darbecilerin elini sıkmaktan çekinmemiştir. Mursi ve Kaşıkçı'nın gündemden düşürülmesine izin vermeyeceğiz.







BM'DEKİ REFORM İHTİYACINI DİLE GETİRDİM



Özgürlük ve güvenlik dengesi korunarak, iletişim teknolojilerini daha güvenli getirecek düzenlemeler şarttır. G-20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu. BM'deki reform ihtiyacını dile getirdim. Liderler ile ikili ve bölgesel meseleleri ele aldık.



S-400 ARTIK TESLİMAT SÜRECİNDEDİR



S-400 ile ilgili konuda bizim tabi tüm anlaşmamız ortada ve şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Biz Amerika ile Patriot alma hususunda Obama döneminde bir adım atmıştık. Ancak kongre müsaade etmedi dediler ve bize satışı gerçekleştirmediler. Biz de hava savunmamız için bunu yapmamız gerekiyordu ve Rusya ile anlaşarak bu adımı attık. S-400 teslimat sürecindeyken anlaşma iptal edilmez.



