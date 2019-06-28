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Marmara'da sağanak bekleniyor

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yaşam / 28 Haziran 2019 Cuma 09:33
Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

Kaynak : AA

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Marmara Bölgesi


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