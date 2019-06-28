USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

İngiltere Başbakanı May, Putin'i uyardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen İngiltere Başbakan Theresa May, Rusya’nın agresif davranışlarını durdurmadığı sürece ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi.

Dünya / 28 Haziran 2019 Cuma 15:36
İngiltere Başbakanı May, Putin'i uyardı

Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri ikili ve heyetler arası görüşmeler yapma fırsatı buluyor.

Görüşmeler kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık ofisinden açıklama yapıldı.



Açıklamada, Theresa May'in Putin'in uluslararası güvenliğe zarar veren saldırgan tavırlarından vazgeçmesini talep ettiği belirtildi. May, geçtiğimiz yıl İngiltere'de eski Rus ajanının zehirlenmesi olayında Rusya'yı sorumlu gördüklerini tekrarladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Başbakan, İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri durdurana kadar Rusya ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi” ifadesi kullanıldı.




Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Rusya Devlet BaşkanıTheresa MayBaşbakanlıkİngiltereUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı