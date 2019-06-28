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Çukurca'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker şehit düştü.

Güncel / 28 Haziran 2019 Cuma 10:47
Çukurca'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine gece saat 01.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı. Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yıldırım için saat 14.00’de Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.



Kaynak : İHA

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