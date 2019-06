Bedelli askerlik bekleyenlere müjde: Bedelli ücreti 31 bin liraya sabitlendi

Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracaklar. Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti. Olası katsayı artışına göre, daha yeni sistem uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyetleri önlemek için farklı bir uygulamaya gidiyor.



GEREKÇE MAĞDURİYET OLUŞMASIN



Bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Bunun için bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı. Böylece ilk bedel olarak belirlenen 31 bin lira ocak ayına kadar değişmeyecek. Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.



1 KASIM'A KADAR TERCİH YAPMAK ZORUNDALAR



Peki bedelli için başvurular ne zaman başlayacak, ne zaman silah altına alınacaklar? İlk başvuruların 'bakaya ve yoklama kaçakları' arasından alınması planlanıyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak.



EĞİTİM BİRLİKLERİ DOLDU



Bakaya ve yoklama kaçaklarının başvuruları 1 Kasım'a kadar alınsa da silah altına alınmaları hem eğitim birliklerinin imkanları hem de sayının 460 bin olması nedeniyle hemen mümkün olamayacak. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağı arasından başvuru oranının da askerlik süresinin düşmesi nedeniyle yüksek olması beklenmiyor.



CEZALARI SİLİNECEK



Peki bakaya ve yoklama kaçaklarından bedelli askerlik yapmak istemeyenlerin durumu ne olacak? Onlar için de yasa af getirdi. Askerliklerini yapmak koşuluyla geçmişe dönük para cezaları silinecek. Bu durumda 6 ay askerlik yaparak bu görevi yerine getirmiş olacaklar.



İŞE GİREMEYECEK, OKULA DEVAM EDEMEYECEKLER



Yeni sistemde bakaya ve yoklama kaçaklarının iş hayatına ve eğitimlerine devam etmesi mümkün değil. Okullarından ve işlerinden ayrılıp askerliklerini yapmaları gerekecek. Bu durumda olanlar kendiliğinden askere giderse kaçak olarak geçirdikleri her gün için 5 lira, yakalanırlarsa da her gün için 10 lira para cezası ödeyecekler.

Kaynak : Habertürk