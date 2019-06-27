Tunus'un başkentinde intihar saldırısı

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus'un merkezindeki Charles-de-Gaule caddesindeki Fransız Konsolosluğu yakınlarında bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 3 polis memurunun ve 2 sivilin yaralandığı bildirildi.



Görgü tanıkları, bir saldırganın polis aracının önünde kendini havaya uçurduğunu söyledi.



Tunus polisi ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Kaynak : İHA

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