USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Trump Ve Xi, Cumartesi Günü Görüşecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in G-20 Zirvesi’ kapsamında görüşeceği belirtildi.

Dünya / 27 Haziran 2019 Perşembe 14:14
Trump Ve Xi, Cumartesi Günü Görüşecek

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesinin Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Trump ve Xi'nin iki ülke arasındaki ticaret savaşına ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi kapsamında, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi planlanıyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Rusya Devlet BaşkanıNarendra ModiDevlet BaşkanıLiderler ZirvesiJaponya Başbakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı