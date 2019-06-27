Rusya İdlib'i bombaladı

Rusya’ya ait savaş uçakları bugün öğleden sonra İdlib yakınlarındaki Ma’arat El Numan kasabasının bombaladı. Sivil savunma görevlileri bombalanan bölgede çıkan yangını söndürdükten sonra, yıkılan ev ve iş yerlerinin enkazı altındaki yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Enkaz altından çıkarılan yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



Rus savaş uçakları Hama’nın kuzey tarafı ve İdlib civarını son haftalarda yoğun olarak bombalamaya ve füze atmaya devam ediyor. Kaynak : İHA

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