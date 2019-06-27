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Kılıçdaroğlu'nun siyasi planı ne?

Gazeteci Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran sonrası iki yol izleyeceğini yazdı.

Siyaset / 27 Haziran 2019 Perşembe 09:42
Kılıçdaroğlu'nun siyasi planı ne?

Gazeteci Mahmut Övür, CHP'deki koltuğunu sağlamlaştıran Kılıçdaroğlu'nun iktidarla mücadelede iki yol izleyeceğini yazdı.

Övür, Kılıçdaroğlu'nun AK Parti belediyelerini israfla suçlarken, Cumhurbaşkanlığı Sistemini de tartışmaya açacağını aktardı.

'SİYASİ GERİLİM DEVAM EDECEK'

İşte Mahmut Övür'ün yazısından o bölüm;

İki yoldan söz ediliyor. Biri İstanbul dahil büyük şehirlerde hizmete ağırlık vermek diğeri de genel siyasette 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini' tartışmaya açmak. Kısaca CHP, AK Parti belediyeciliğine karşı 'israf' üzerinden bayrak açarken, merkezi iktidarı da 'tarafsız cumhurbaşkanlığı' teziyle sıkıştıracak.

Bunun ipucunu da önceki gün Kılıçdaroğlu verdi: 'Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusunda referanduma hazırız' Gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu, halkın üst üste yapılan seçimlere tepkisinden dolayı erken seçimi seslendirmekten kaçınırken, bunun yerine kendisini güçlü hale getiren sistemi tartışmaya açarak gerilim siyasetini sürdürüyor.
Bu da önümüzdeki süreçte siyasi gerilimin devam edeceği anlamına geliyor.

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mahmut ÖvürAk PartiKemal KılıçdaroğluCumhuriyetCumhurbaşkanlığı


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