USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

İstanbul'da trafik yoğunluğu!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmalarının başlamasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihine kadar devam edeceği bildirilirken, köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Dünya / 27 Haziran 2019 Perşembe 09:10
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Video için tıklayın

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı.

Çalışmalar nedeniyle köprüdeki Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Çalışmaların başlaması ile beraber sabahın erken saatlerinde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu. 52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.







 
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Fatih Sultan MehmetTrafik Yoğunluğu17 Ağustos


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı