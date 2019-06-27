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Filistinli turist 50 metreden denize çakıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde eşi ve torunuyla ’parasailing’ denen aktivite için iple tekneye bağlı paraşüte binen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düştü. Hastaneye kaldırılan Abususenenh Abedalaziz hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 27 Haziran 2019 Perşembe 14:35
Filistinli turist 50 metreden denize çakıldı
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Olay, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele ailesi ve arkadaşlarıyla tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz, ailesiyle birlikte dün öğle saatlerinde 'parasailing' adı verilen aktivite için tekneye bindi. Abususenenh Abedalaziz, uçuş yapmak için eşi ve kız torunuyla tekneye iple bağlı paraşütle havalandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte Abususenenh Abedalaziz, henüz bilinmeyen nedenle paraşütle bağlantısının kopması sonucu suya çakıldı. Dengesi bozulan paraşütün hızla alçalması sonrası Abususenenh Abedalaziz'in eşi ve torunu da suya düştü.

Eşi ve torunu da düştü

Teknedeki görevliler, Abususenenh Abedalaziz ile eşi ve torununun düştüğü noktaya hareket etti. Birkaç dakika sonra önce Abususenenh Abedalaziz, ardından da eşi ve torunu sudan alındı. Görevlilerin ilk yardımda bulunduğu Abususenenh Abedalaziz, kıyıya çıkarılarak, çağrılan ambulansla hasteneye kaldırıldı. Abedalaziz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Eşi ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Abedalaziz'in cenazesi bugün öğle saatlerinde uçakla ülkesine gönderilmek üzere oğluna teslim edildi.

Öte yandan, Abususenenh Abedalaziz'in son görüntüleri ortaya çıktı. Eşi ve torunu ile paraşüt ile tekne üzerinden havalanan Abususenenh Abedalaziz'in oldukça mutlu olduğu görünüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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