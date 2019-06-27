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Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

Siyaset / 27 Haziran 2019 Perşembe 17:43
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP yetkilileri ile birlikte İl Seçim Kurulunun bulunduğu İstanbul Adliyesi'ne geldi. Mesai bitiminin ardından adliyeye gelen İmamoğlu, protokol kapısından binaya giriş yaptı. Ekrem İmamoğlu, düzenlenen törenle mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurul Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. Kısa bir teşekkür konuşması yapan İmamoğlu, 'Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en büyük kenti İstanbul. Türkiyemizin lokomotif şehri. Seçim sürecinde görev yapan 39 ilçe seçim kurulu heyetlerine, dünden bu güne bütün ilçelerde görev yapan sandık kurulu üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi tutanaklara dönüştürüp milletimizin iradesinin neticeye kavuşmasında katkı sunan her demokrasi neferine teşekkür ediyorum. Bugünkü mazbatamızı çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla görevimi teslim alacağım. Bu aynı zamanda bize kamu yönetiminde cinsiyet eşitliği adına, kadınların toplumdaki yeri adına değerli bir mesajdır' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, mazbata töreninin ardından görevi devralmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine gitti.

Kaynak : İHA

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