Düğüne nasıl hazırlanmalı!

Havaların ısınması ve Ramazan ayının bitmesiyle birlikte düğün sezonu açılmış oldu.



Bir çok çift düğün için hazırlanırken, düğün öncesi yaşanan stres psikolojik sorunlara neden oluyor.



STRESİ AZALTACAK ÖNERİLER



Posta yazarı Özlem Denizmen, bugünkü yazısında çiftlerin düğün öncesi stresini azaltacak bazı önerilerde bulundu.



Denizmen'in ilk önerisi 12-18 ay öncesinden düğün hazırlıklarının başlaması olurken, şunları yazdı;



DÜĞÜNE NASIL HAZIRLANMALI?



➠Düğününüze az bir zaman kalmış olabilir. Bunun ideali düğüne 12-18 ay varken bütçe yapmaktır ancak her zaman sürpriz harcamalar çıkabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var.



➠Çiftler! ‘Amaan bir kez evleniyoruz, alalım gitsin.' diye düşünmeyin. İstek mi ihtiyaç mı? diye birbirinize sorun.



➠Son dakikaya bıraktığınız işler varsa aceleyle karar vermeyin. Örneğin; dış mekanda fotoğraf çekimi istiyorsanız fiyat araştırması yapın, arkadaşlarınızdan referans isteyin. Bunun için sosyal medyayı da araç kullanın.



➠Düğün öncesi acil ihtiyaçlarınız için kredi çekmemeye dikkat edin. Kredi faizleri şu sıralar çok yüksek.



➠Gelini evden çıkarmama, gelin arabasının önünü kesme, müzisyenler… Söz konusu düğün olduğunda bahşiş alanları hiç de az değil. Bunun da bütçesini planlayın. Kendi adetlerinize göre nereye, ne kadar verebileceğinizi hesaplayın.



➠Düğün töreninizde takılacak para ve altınlara güvenerek borçlanmayın.



➠Yalnızca düğün günü değil, balayında yapacağınız muhtemel harcamaları da bütçeye dahil edin. Gideceğiniz yere göre aktiviteler belirleyerek işe başlayabilirsiniz.



➠Evliliğinizin ilk yılı gezmeyle geçer. Birlikte ilk sabah finansal huzurunuz da yerinde olsun.



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