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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni üniversite talimatı!

Japonya'da bulunan Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da bulunan 80 kadın üniversitesine vurgu yaparak "Bu üniversiteyi inceleyeceğim. Ülkemde de inşallah bunun adımını atacağız" dedi.

Eğitim / 27 Haziran 2019 Perşembe 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni üniversite talimatı!
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G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu okulların açılması için incelemeler yapılacağını ve Türkiye'de de benzer bir adım atılacağını söyledi.



TÜRKİYE'DE KADIN ÜNİVERSİTESİ

Japonya'da bulunan 80 kadın üniversitesinin inceleneceğini söyleyen Erdoğan 'Bu üniversiteyi inceleyeceğim. Bunun yanında toplam 80 kadın üniversitesini şu anda büyükelçime de görevi veriyorum. Toplam 80 kadın üniversitesini incelemek üzere ülkemde de inşallah bunun adımını atacağız. Sizin gibi vicdan sahibi dostlarımızın olduğunu bilmek Türkiye'de dostluğumuzun kararlılığını sürdürecektir.' dedi.

CumhurbaşkanıLiderler ZirvesiTürkiyeJaponyaRecep Tayyip Erdoğan


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