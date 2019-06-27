Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni üniversite talimatı!

G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu okulların açılması için incelemeler yapılacağını ve Türkiye'de de benzer bir adım atılacağını söyledi.







TÜRKİYE'DE KADIN ÜNİVERSİTESİ



Japonya'da bulunan 80 kadın üniversitesinin inceleneceğini söyleyen Erdoğan 'Bu üniversiteyi inceleyeceğim. Bunun yanında toplam 80 kadın üniversitesini şu anda büyükelçime de görevi veriyorum. Toplam 80 kadın üniversitesini incelemek üzere ülkemde de inşallah bunun adımını atacağız. Sizin gibi vicdan sahibi dostlarımızın olduğunu bilmek Türkiye'de dostluğumuzun kararlılığını sürdürecektir.' dedi.

