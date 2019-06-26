USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,61

Sıcak Haber : Bahçeli: Herkes dilinin ayarına dikkat etsin!..

Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

Ev sahipleri, herhangi bir ihtiyaçtan dolayı (ev yenilenmesi, kentsel dönüşüm gibi) kiracısını evden çıkardığında 3 yıl boyunca başka bir kiracıya evi kiralayamayacak.

Ekonomi / 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

Borçlar Kanunu’na eklenen yeni bir maddeyle “Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz” denildi.

Yeni maddede şu ifadeler yer aldı: “Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir. Bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.”


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı