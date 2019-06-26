USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,61

Sıcak Haber : Bahçeli: Herkes dilinin ayarına dikkat etsin!..

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu.

Dünya / 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:31
Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit

Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi. Kaynak : DHA

ŞehitÇatışmaZeytin Dalı HarekatıSuriyeTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı