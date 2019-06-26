Olay, Fatih'te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Suriyeli Doha Muhammed annesi Leyla Abdullah yemek yaptığı sırada ikinci kattaki dairenin açık penceresine yaklaştı. Bu sırada çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat bebeğin düşeceğini fark ederek pencerenin altına geldi. Aynı dakikalarda bebek pencereden aşağıya düştü. Cezayirli genç bebeği havada yakaladı. 2 yaşındaki bebek olayı burnu bile kanamadan atlattı. Gencin bebeği havada yakaladığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.



Görüntülerde, gencin düşen bebeği havada yakaladığı analar yer alıyor. Ardından bebeğin daireye giren genç bebeği ailesine teslim ediyor.

















Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.