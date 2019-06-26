USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,61

Sıcak Haber : Bahçeli: Herkes dilinin ayarına dikkat etsin!..

Memura en az 3 bin 755 lira!

Temmuzda memurlar yüzde 5 zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. Zam yüzde 6.94’ü bulursa, en düşük maaş 3 bin 755 liraya çıkacak. Memurların aile yardımları da temmuzda yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuklu memur 437,69 lira alabilecek. İşte memur maaşlarına yapılacak olan temmuz zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekonomi / 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:46
Memura en az 3 bin 755 lira!

Temmuz, memurlar için de zam ayı olacak. Milyonlarca memura yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani memurların en az yüzde 5 zam alması garanti. Enflasyon tahminleri ise farka da işaret ediyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 755 LİRA

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşabilecek. Bu durumda memurların temmuz zammı çifte artışla yüzde 6.94'ü bulacak. Söz konusu tahmin gerçekleşirse, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 755 liraya yükselecek. Memurların aile yardımları da temmuzda yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuklu memur 437,69 lira alabilecek.

EnflasyonEnflasyon FarkıMemurMemur Maaşı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı