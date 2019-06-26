Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' çağrısına Erdoğan'dan cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sistemi konusunda referandum çağrısı yapıp "biz hazırız" şeklindeki sözlerine cevap verdi.



"BU SİSTEM ZATEN MİLLETİN KARARIYLA GELMEDİ Mİ?"



Erdoğan, bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:



Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine biz parlamento kararıyla mı girdik, AK Parti kendi kararıyla mı girdi, yoksa millete mi gittik? Bu yeni sistemi milletimize sunmadık mı? Sunduk. Milletin kararıyla bu sistem yürürlüğe girmiştir.



Akşam yat, sabah kalk, bir referandum! Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.



"ÇOK BEDELLER ÖDEDİK, AYNI BEDELLERİ ÖDEMEK İSTEMİYORUZ"



Daha önce parlamenter sistemi denedik, bizi nerelere getirdiğini biliyorsunuz. Çok bedeller ödedik, aynı bedelleri ödemek istemiyoruz.



Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk ve yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.