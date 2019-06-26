Kara Harp Okulu davasında karar

Kara Harp Okulu davasından 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 132 sanık 12 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetler'e subay yetiştiren Kara Harp Okulu'nda darbe girişimi davasına ilişkin karar açıklandı.
Davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Davada 132 sanık 12 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimine katılmayan 108 öğrencinin beraatine karar verildi.