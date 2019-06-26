USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,61

Sıcak Haber : Bahçeli: Herkes dilinin ayarına dikkat etsin!..

Kara Harp Okulu davasında karar

Kara Harp Okulu davasından 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 132 sanık 12 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:35
Kara Harp Okulu davasında karar

Türk Silahlı Kuvvetler'e subay yetiştiren Kara Harp Okulu'nda darbe girişimi davasına ilişkin karar açıklandı.

Davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Davada 132 sanık 12 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimine katılmayan 108 öğrencinin beraatine karar verildi.

Kara Harp OkuluDarbe Girişimi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı