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İstanbullular sahile akın etti!

İstanbul’da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denizin serin sularına girerek bunaltıcı sıcaktan kaçtı.

Yaşam / 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:48
İstanbullular sahile akın etti!
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İstanbul'da son günlerde yüksek nem oranlarının da etkisiyle sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini plajlara attı. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denize girerek serinledi. Sıcak havalardan bunalarak çareyi denizde bulan vatandaşlar denizin serin sularında keyifli vakit geçirdi.

Caddebostan plajına akın edip denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. Kaynak : İHA

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Caddebostan


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