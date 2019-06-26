İstanbullular sahile akın etti!

İstanbul'da son günlerde yüksek nem oranlarının da etkisiyle sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini plajlara attı. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denize girerek serinledi. Sıcak havalardan bunalarak çareyi denizde bulan vatandaşlar denizin serin sularında keyifli vakit geçirdi.



Caddebostan plajına akın edip denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. Kaynak : İHA

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