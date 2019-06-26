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Bakan Akar: Terhis için gerekli çalışmalar yoğun olarak sürüyor...

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte." dedi.

Güncel / 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
Bakan Akar: Terhis için gerekli çalışmalar yoğun olarak sürüyor...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte." dedi.

Akar, "TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil." diyen Akar, "Terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı


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