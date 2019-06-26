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Araç sahiplerine kötü haber

İran gerginliği sonrası benzinin ton fiyatının 580 dolardan 680 dolara yükselmesi ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle zam ihtiyacı gündeme geldi. Motorindeki fiyat artışının ardından benzinin fiyatına da bu gece yarısından geçerli olmak üzere 18-19 kuruş zam geliyor. Eşel mobil sisteminin işletilip işletilmeyeceği ise akşam saatlerinde belli olacak.

Ekonomi / 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:06
Araç sahiplerine kötü haber

Benzin fiyatının, bu geceden geçerli 18-19 kuruş artması bekleniyor. Hükümetin, pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan “eşel mobil” sistemini işletip işletmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.

Habertürk'ün haberine göre; Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi.

18-19 KURUŞ ARTIŞ OLABİLİR

Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi.

Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan “eşel mobil” sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.

BenzinUluslararası


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