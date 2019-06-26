Araç sahiplerine kötü haber

Benzin fiyatının, bu geceden geçerli 18-19 kuruş artması bekleniyor. Hükümetin, pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan “eşel mobil” sistemini işletip işletmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.



Habertürk'ün haberine göre; Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor.



Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi.



18-19 KURUŞ ARTIŞ OLABİLİR



Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi.



Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan “eşel mobil” sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.