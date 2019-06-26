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ABD sınırında kahreden görüntü!

Yeni bir hayat arayışıyla ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın görüntüsü, 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.

Dünya / 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:26
ABD sınırında kahreden görüntü!

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetti.

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi.



İKİ AYDIR ABD'YE SIĞINMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Oscar'ın eşi Tania Vanessa Avalos, yakınlarıyla birlikte iki aydır Puerta Mexico Köprüsü'nde, ABD'den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika'nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.




AYLAN KURDİ'Yİ HATIRLATTI

Valeria'nın babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekilde bulunan cansız bedeni, 2015 yılında Muğla'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi'yi hatırlattı.


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